Kırklareli'nde vahşet: Emekli polis, oğlunu ve eşini öldürüp tarlaya gömdü

İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir, oğlu ile boşanma aşamasındaki eşini öldürüp tarlaya gömdü.

Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında; boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı.

Bedir'in Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.