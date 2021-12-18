Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi.

Haberler - NTV Haber 18.12.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 18.12.2021 - 10:36

Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te düzenlenen Eren-13 operasyonunda, kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş aynı zamanda arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

21 Ekim'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Akkuş'un, kırmızı bültenle arandığı da tespit edildi.

2004 yılında terör örgütüne katılan Veysel Akkuş’un yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu öğrenildi.

Akkuş'un, Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu da tespit edildi.

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