Kırşehir'de acı olay: Kendi nikah törenine giderken hayatını kaybetti

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 hafta önce nişanlanıp bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de acı olay: Kendi nikah törenine giderken hayatını kaybetti

Kaza, saat 07.00 sıralarında - Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi.

Muhammed İnce idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

1 hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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