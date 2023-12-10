Kış saati uygulaması nedir, Türkiye'de ne zaman, neden kaldırıldı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kış saati uygulamasının kaldırılması için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Sonuç olarak Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlenmiştir.



08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla uygulama son bulmuştur.