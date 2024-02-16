Kız arkadaşını vurup intihar etti

Aydın'da bir erkek, kız arkadaşını silahla yaralayıp intihar etti.



Olay, saat 13.30 sıralarında Söke ilçesi Aydın Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde meydana geldi. İddiaya göre oto kiralama işiyle de uğraşan emlakçı Rıdvan Şaşmaz (34), otomobiline sevgilisi Tuğba K.'yi (33) bindirmek istedi. Ancak araca binmek istemeyen Tuğba K. ile Şaşmaz, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Şaşmaz, Tuğba K.'yi sağ bacağından yaraladı. Şaşmaz ardından aynı tabancayı başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğba K. ve Şaşmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Şaşmaz, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Tuğba K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.