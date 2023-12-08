Kız arkadaşının kaburgasını kırdı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde iddiaya göre, M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.’yi dövdü.

Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı.

Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda polis, M.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö.K.'nin de erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.