Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kızılay metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.