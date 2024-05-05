Kızını öldürmeye teşebbüs eden şahıs yakalandı

Kayseri'de kızını bıçakla yaralayan ve hakkında 38 suç kaydı olan şüpheli Y.Y. tutuklandı.

Kızını öldürmeye teşebbüs eden şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kızını kasten öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "6284 Sayılı Kanun'a muhalefet", "kişilerin huzur ve sükunetini bozma" ve "kötü muamele" suçlarından toplam 38 suç kaydı bulunan Y.Y.'yi (48) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta önceki gün iki katlı evde ikamet eden Y.Y. ile kızı B.E. arasında çıkan kavgada, kız bıçak darbesiyle, baba da başına vurulan taşla yaralanmıştı.

B.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken Y.Y. ise Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...