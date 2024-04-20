Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Kocaeli hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 23 Nisan 2024 Salı Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
19/
13
Yarın
23/
10
Pazartesi
22/
14
Salı
23/
15
Çarşamba
30/
19
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