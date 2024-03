Kocaeli'deki silo patlaması davası | 6 sanığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Raporda, TMO Derince liman silosunda söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmemesi, eksikliklerin giderilmemesi, 2023 yılı yıllık olağan bakımının yapılmamış olması, gerekli önlemlerin alınmaması, çalışma esnasında ortamda tozun oluşumunun engellenmemesi, zeminde toz birikimine müsaade edilmesi ve düzenli toz temizliğinin yapılmaması neticesinde hububat tozlarından kaynaklı "toz patlaması"nın yaşandığı kaydedildi.



İFADELERDE TOZ TEMİZLİĞİNİN YAPILDIĞI SAVUNULDU



İddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu bildirildi.



İfadelerine yer verilen silo baş müdürü K.D, bilirkişi raporunda üzerine atılı kusurların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, siloda yıllık genel revizyon bakımlarının olağan şekilde her yıl yapıldığını savundu.



En son bakımın Mayıs 2022'de yapıldığını öne süren K.D, "Genel bakım ve revizyonu yaptırtmadığıma dair kusur tarafıma yüklenemez. Ayrıca günlük olarak her gün rutin toz ve her türlü temizlik yapılmaktaydı." ifadelerini kullandı.



Silo müdür yardımcısı K.Ö. de patlamanın meydana geldiği gün izinde olduğunu aktararak, toz toplama sisteminde 2022 ve 2023 yılında daha önceki yıllara nazaran daha ayrıntılı bakım yaptırdıklarını iddia etti.



Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin