Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'e FETÖ soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) iltisakı ya da irtibatı olduğu iddiasıyla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Çelik'in FETÖ/PDY ile iltisakı ya da irtibatı olduğuna ilişkin iddialar üzerine Bakanlıkça mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi.



İnceleme ve soruşturmalar sonucu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporun yetkili cumhuriyet başsavcılığına verildiği, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılmasının sağlandığı kaydedildi.



Açıklamada, "Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35'inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.