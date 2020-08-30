Komandolar 30 Ağustos'u özel kliple selamladı: Daima Hazırız!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

30.08.2020 - 11:08

Komandolar 30 Ağustos'u özel kliple selamladı: Daima Hazırız!

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30 Ağustos kapsamında Milli Savunma Bakanlığı da bir klip hazırladı.

Klipte görev başındaki komandolar rap parçası seslendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daha önce "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak" sözleriyle duyurduğu video, Twitter'dan "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı, cephede bileÿküfre düşmemiş Türk askeriyiz" notuyla paylaşıldı.

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