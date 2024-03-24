Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hatice D. evinde ölü bulundu.



Hatice D’den haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hatice D’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp ve ya yara izine rastlamadığı öğrenildi.



Yapılan incelemelerin ardından Hatice D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin