Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti

Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mehmet Bey Akkor (56), aralarında daha öncesinden husumet bulunan karşı komşusu Kader Oktay (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Akkor, evden aldığı tüfekle Oktay'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne ve bacağına isabet etmesi sonrası Okay kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Oktay'ı vuran Mehmet Bey Akkor daha sonra tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkor ile Oktay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kader Oktay burada hayatını kaybederken, önce Sarıgöl Devlet Hastanesi ardından da Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Bey Akkor burada hayatını kaybetti.

Bir kişinin öldüğü diğerinin ise intihar ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.