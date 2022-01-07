Komşusunun havlayan köpeğini vurdu

Amasya’da bir kişi komşusunun havlayan köpeğini tüfekle vurdu.

Köpek yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri B.B.'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada tüfek ve tabanca ele geçirilirken, yaralı köpek veterinere götürüldü.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“HAYVANA YAPAN YARIN İNSANA YAPAR”



Köpeğin sahibi Ahmet Karga, “Yaralı köpeğim sürüne sürüne evimin önüne geldi. Derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu olay çocuklarımın gözünün önünde oluyor. Hayvanların da yaşama hakkı var. Canice yapılmış bir şey. Hayvana yapan yarın insana yapar” dedi.



“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”



Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Çelen ise, “Tedavisinde destek olup yargı sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. Bunlar hep şiddet, temel neden ve köken yine insandan kaynaklı. Bir canlının nasıl silahla vurulmayı hak edebilir bilmiyorum" diye konuştu.

"GENEL DURUMU İYİ"



Veteriner Hekim Emre Köse, “Gereken tedavisini yapıp düzelene kadar bakımını yapacağız. Kurşun şans eseri çok sıkıntı çıkaracak yere temas etmemiş. Genel durumu iyi, daha da iyi olacak inşallah" şeklinde konuştu.



Amasya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Asena Uysal da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve yasal sürecin takipçisi olacağını söyledi.

