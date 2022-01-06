Erzurum’da çarpıcı görüntü: Kurt ayakta dondu

Erzurum’da etkili olan soğuk hava nedeniyle ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Ercan Ödül, kurdun zayıf olduğu için tipiye dayanamadığını söyleyerek ‘‘Son 50 yıllın en kurak yılını geçirdik. Yaban hayatı çok olumsuz etkilendi. Bu kurdun da çok zayıf olduğundan öldüğünü düşünüyoruz. Zorlu bir kış geçiriyoruz. Kurtların köylerde sahipli köpekleri zincirlerden alıp götürdüğüne tanık olmaya başladık’’ dedi.
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