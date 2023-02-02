Konsoloslukların kapatılması | Bakan Soylu: Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu, buradaki konuşmasında ''Terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarını'' yönelik açıklamalarda bulunarak başladı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı yabancı misyonlar Başkonsolosluklarını kapattı. Bu karara yönelik Bakan Soylu, '''Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir.'' diyerek tepki gösterdi.

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Soylu, ''Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir." ifadesini de kullanarak şöyle konuştu:

''Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardır parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir.

15 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Operasyonlar 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de tutuklandı.

İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.



''ULUSLARARASI BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ''



Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de bir kaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Bu yapılanların bir tanesi biz yapsak, Türkiye'yi dünyaya terör devleti olarak anlatırlar. Çuvalın içine girip bizi ısırmaya çalışanları biliyoruz. 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.''

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 29 Ocak'ta Türkiye'ye dönük güvenlik uyarısı yayınlamış, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine karşı İstiklal Caddesi, Galata, Beyoğlu bölgesinde kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara misilleme saldırıları yapılabileceği konusunda uyarmıştı.



Bu uyarının ardından Almanya, İngiltere ve İsveç başkonsoloslukları çalışmama kararı almıştı.

