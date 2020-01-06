Konya'da 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş

Konya'da 15 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necati Keleş'in (46) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Keleş'in eşi Sebahat B, üvey oğlu Hüseyin B, kayınbiraderi Mustafa Y. ve Kadir B. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.



Polis ekipleri, ifadeler doğrultusunda şüphelilerden Kadir B'ye yer gösterme işlemi yaptırdı.



Kadir B'nin gösterdiği yerde yapılan kazıda kemik parçaları ortaya çıkarıldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

