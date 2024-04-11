Konya’da bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Konya’da bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı

’da iki grup arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayhan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bulunan husumetten dolayı çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Ç., Ö.E., H.E., Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri bıçak ve sopayla yaralananlara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılardan M.Ç., Ö.E. ve H.E Ereğli Devlet Hastanesine, Ö.E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise Ulukışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından yaralı yakınları hastaneye akın etti.

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