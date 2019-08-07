Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DAEŞ içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
Konya'da DAEŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DAEŞ içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.