Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mustafa Uzun idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon, Seydişehir-Antalya Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ramazan Düzcan (42) ağır yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Konya'da ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mustafa Uzun idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon, Seydişehir-Antalya Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde devrildi.