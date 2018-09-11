Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mustafa Uzun idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon, Seydişehir-Antalya Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ramazan Düzcan (42) ağır yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.