Karatay ilçesinde Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Patlamaların meydana geldiği yangın bitişikteki mobilya dekorasyon ve kereste fabrikası ile 5 iş yerine daha sıçradı.



İtfaiyenin söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı arayarak yangınla ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Alevler 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Beş itfaiye görevlisi dumandan etkilendi, durumları iyi.



Bayram tatili olması nedeniyle iş yerlerinde kimsenin olmadığı öğrenildi.