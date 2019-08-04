Konya'da Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halinde bulunan Sefa İnel idaresindeki  motosiklet, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Hastanesi önünde Suriye uyruklu Muhammed el Sekkar'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan motosiklet, yol kenarındaki yabancı plakalı cipe vurdu.

Motosiklette bulunan Özge Karakaya (20), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım yarım saat kontrollü sağlandı.