Konya’da tefecilere operasyon: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi

Konya’da polis tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda silah, kesici ve delici aletle 4 milyon lira değerinde 91 senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Konya’da tefecilere operasyon: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin tefecilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede polis ekipleri 2 kişinin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 43 adet tüfek kartuşu, 8 adet kılıç, kasatura benzeri kesici alet, 265 bin lira nakit para ve 4 milyon lira değerinde 91 adet senet ele geçirildi.

Konya’da tefecilere operasyon: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi - 1

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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