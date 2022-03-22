Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran, taburcu oldu

Sivast'ta köpeğin çarpması sonucu ağır yaralanan Baran taburcu oldu.



Kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı. Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy, geçen hafta taburcu edildi.



Baran'a, köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı

"KALICI SAKATLIK KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"



Ulu Baran Kalemköy'ün doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirtti.



Baran'ın leğen kemiği ve bacak kemiğinde kırıklar olduğunu söyleyen Aktı, "Kırıklarını yerine getirdik ve ameliyatını yaptık. Çocuğumuzun 2-3 ay içerisinde yürümeye başlamasını bekliyoruz. Kalıcı bir hasar olacağını, ileride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. Çocuk bu süreçte biraz okulundan uzak kalacak. Ama 1-2 aydan sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşturacağız" dedi.