Korhan Berzeg'in kaybında son durum: Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu?

17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulunmuştu. Olay gününden sonra bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte Korhan Berzeg kaybında son durum...

DNA RAPORU KIZIYLA EŞLEŞTİ



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DNA ile eşleşti.