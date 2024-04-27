Korhan Berzeg'in kaybında son durum: Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu?

17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulunmuştu. Olay gününden sonra bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte Korhan Berzeg kaybında son durum...
DNA RAPORU KIZIYLA EŞLEŞTİ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 gündür arama çalışmaları devam eden Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler, kızından alınan DNA ile eşleşti.
Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede kola ait olduğu düşünülen bir kemik ve gömlek parçası daha bulundu. Peki, Korhan Berzeg kimdir?
KORHAN BERZEG KİMDİR?
Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.
Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.
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