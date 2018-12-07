Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi döneminde korsan satıcıların ortaya çıktığını belirterek, piyango biletlerinin "Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı" olan odaya kayıtlı bayilerden alınması gerektiğini ifade etti.



Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi biletlerinin satış sürecinde bir sıkıntı yaşanmaması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini bildirdi.



Bu konuda, belediyelerden odaya kayıtlı, ruhsatlı seyyar ve sabit bayilere kolaylık gösterilmesini beklediklerini aktaran Poyraz, "Yılbaşı özel çekilişi döneminde korsan piyango satıcıları ortaya çıkıyor. Biz istiyoruz ki bu işi meslek olarak yapan, çalışan kazansın, yılın 12 ayı emek veren kazansın. Odamıza kayıtlı seyyar ve sabit bayilerimizin haklarını korumak için odamıza kaydı olmayan, ruhsatsız, 'korsan' tabir ettiğimiz, kural tanımayan, sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan kişilere yasal işlem yapılmasını istiyoruz. Bu işi tüm yükümlülüklerini yerine getirerek layıkıyla yapan bayilerimiz mağdur olmasın" değerlendirmesinde bulundu.



"KAYITLI BAYİLERDEN ALIN"

Poyraz, vatandaşlardan, piyango biletlerini "Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı" olan, odaya kayıtlı bayilerden almasını istedi.



Milli Piyango biletlerinin dijital satışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Poyraz, şunları kaydetti:



"Milli Piyango İdaresi dijitale geçmek için bütün çalışmalarını tamamladı ve alt yapısı oluşturuldu. Bu kapsamda mevcut şans oyunları makinelerine piyango biletlerinin yüzde 10'u yüklenerek, dijitalde piyango satışına başlandı. Piyango biletlerinin yüzde 90'ı halen yine bizim seyyar ve sabit bayilerimizde satılıyor. Bu bir geçiş dönemi, 3 yıl içerisinde, 2021 yılına kadar tamamen dijitale geçilmiş olacak. Bu bir yeniliktir, değişimdir."



Poyraz, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğunu da anımsattı.

