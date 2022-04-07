'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı

Haberler - DHA 07.04.2022 - 16:45
Tunceli'de şikayet üzerine gidilen evden 6 ton çöp çıktı.
Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu.
Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı. Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi.
14 SEFERLE TAŞINDI
14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.
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