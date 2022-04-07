'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı

Tunceli’de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evden 6 ton çöp çıktı. Kamyonlarla 14 sefer yapılarak taşınan çöpler, geri dönüşüme kazandırılacak.

Haberler - DHA 07.04.2022 - 16:45

'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı

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'de şikayet üzerine gidilen evden 6 ton çöp çıktı.

Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, belediyeye ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese giden zabıta ekipleri, evde 1 çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin biriktirdiği çöplerle karşılaştı. Evin içinde ve bahçesinden çıkarılan 6 ton çöp, kepçe ile kamyonlara yüklendi.

14 SEFERLE TAŞINDI

14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

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