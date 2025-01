Köylülerin arsalarını satıp 100 milyon lirayla ortadan kayboldu

Kocaeli'nde emlakçılık yapan O.K., iddiaya göre vatandaşların güvenini kazandıktan sonra dedelerinden miras kalan arsaların intikal işlemlerini yapacağını söyleyerek dolandırdı.



Vatandaşları kendisine vekalet vermeleri için ikna eden emlakçı O.K., iddiaya göre aldığı vekaletle 100'ü aşkın köylüyü arsalarını satarak dolandırdı.



Adliye önünde toplanan köylüler, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. O.K'nin iki köyü dolandırdığı ve vatandaşların kendisine ulaşamadığı ileri sürüldü.



"70 DÖNÜM ARSAMI SATTI"



Şikayetçi olan vatandaşlardan Halil İbrahim Sarı, "İntikal için şahsa vekalet verdik. Bize sözleşme yaptı. Mağduruz. Bu şahıs benim komşum. Haberim olmadan 70 dönüm arsamı sattı. Kasım ayında olay gerçekleşti. Şikayetçi olduk." dedi.



"ÇOK BÜYÜK MAĞDURİYETLERİ VAR"



O.K.'ye vekalet veren Bahattin Beytar da, "Şahıs, 'Dededen kalma yerleri temizleyeceğim' diyerek vekalet almıştı. Bu vekaleti kötü niyetle kullanıp bizi mağdur etti. 25 dönüm yerimi satmış. Komşularımızın da çok büyük mağduriyetleri var. Şahısla konuştuk, 'İntikal yapıyorum' diyerek bizi oyaladı. Uzun süre yerlerimizi vermedi, şu an arsamızı sattığını öğrendik. Şahsa da ulaşamıyoruz. Kandıra ve İzmit köylerinde çok mağdur var." şeklinde konuştu.



"BİZİ MAHVETTİ"



Mağdur olduğunu söyleyen Emine Topal, "Şahıs bizi çok mağdur etti, yerlerimizi aldı. 65 yaş üstündeki kişilerin yerlerini aldı. Sürekli vereceğim dedi ancak vermedi. Bizim gibi çok mağdur var. Şahıs bizi mahvetti. Dededen kalan yerlerimizi aldı ve sattı. Bir çözüm bekliyoruz, gece uykularımız kaçıyor. Bana ait olan 20 dönüm arazimi aldı. Çoğu arsayı alıp satmış." ifadelerini kullandı.