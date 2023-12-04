Kruvaziyer turizmi canlandı: Kuşadası Limanı ve İstanbul Galataport öne çıkıyor

Kruvaziyer turizminin canlanmasıyla Kuşadası Limanı'na yılın ilk 10 ayında 488 gemiyle 733 bin turist geldi. İstanbul Galataport ise 194 gemi ve 347 bin turistle ikinci oldu.



Kruvaziyer turizminde Türkiye yeniden gözde liman olmaya başladı. Bu yıl için koyulan 1000 gemi 1,5 milyon turist hedefine 11. ayda ulaşıldı.



Özellikle İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş nedeniyle o bölgeye giden gemiler de rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bu da turizm rakamlarına olumlu yansıdı.



2 MİLYONUN ÜSTÜNDE TURİST BEKLENİYOR

2013 yılında bin 572 gemiyle 2 milyon 241 bin turist ağırlanmıştı. 2021'de pandeminin de etkisiyle sayılar 78 gemi ve 45 bin turiste kadar geriledi. Bu yıl eskiye dönen tablo turizmcileri sevindirdi.



Uzmanlar, dünyadaki bazı kuruluşların açıklamış olduğu sonuçlara göre, İzmir'in dünyada görülmesi gereken önemli şehirlerden biri olduğunu belirtti. Turizmcilere göre 2 milyonun üstünde yolcu kapasitesine ulaşarak 2024 yılında 2013 rakamlarını yakalamak mümkün.