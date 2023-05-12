Küçük kızı zehirleyen tarihi geçmiş köfteyi satan markete para cezası

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ



Hüseyin Dalıç, gelişmeler üzerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Serik 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hüseyin Dalıç, dilekçesinde olayın gelişimini anlatarak, "Davalının, davacıya karşı gerçekleştirdiği haksız fiil ve ayıplı mal nedeniyle, davacının ruhsal bütünlüğünün bozulması ile birlikte haksız fiil ve ayıplı mal nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olmasa da bir nebze olsun tatminini temin için, 10 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ederiz." dedi.



"SON KULLANMA TARİHİ ÜZERİNDEN 1 AY GEÇMİŞ"



Yargılama sonucunda Serik 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, market yönetimini 6 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Davayla ilgili hazırlanan gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:



"Dava konusu ürünün son kullanma tarihinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen davalı tarafından satışa sunulduğu her iki tarafın da kabulünde olup, uyuşmazlık konusu değildir. Hatta Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen müzekkere cevabında davalı şirkete ait markette 15 Temmuz 2022 tarihinde yapılan denetimde her ne kadar şikayet konusu köftelere rastlanmasa da denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandığı anlaşılmıştır. Davalı tarafından aynı köfteden küçük çocuğun velisi olan anne-babasının da yediği halde onlarda karın ağrısı ve bulantı olmadığı, sorunun küçük çocuğun tükettiği başka bir gıdadan kaynaklanmış olabileceği öne sürülerek, illiyet bağı olmadığı savunulmuşsa da son kullanma tarihi üzerinden 1 ay geçmiş ürünün yenmesi ile zarar oluşabileceği muhtemeldir. Dolayısıyla davalı şirketin ayıplı ürünü satışa sunmuş olması karşısında illiyet bağı olmadığından söz edilemez."



"DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI"



Hüseyin Dalıç açıklamasında, "Dava lehimize sonuçlandı. 6 bin lira tazminata hükmetti mahkeme." ifadelerini kullandı.

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