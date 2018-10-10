İstanbul Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde Suriyeli oldukları öğrenilen 2 genç, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerden biri, kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı. Karın boşluğundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.



Kavga anı, sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga edenlerden birinin belindeki kemeri çıkararak karşısındakine vurması, diğerinin ise kavga ettiği kişiye bıçakla saldırması yer alıyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişinin kaçarak bir dükkana sığınması da güvenlik kamerasının kayıtlarında yer alıyor. Polis, saldırganın yakalanması için çevrede inceleme başlattı.

