Kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu

Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin Ömrüye T.’ye ait (67) olduğu belirlendi.



Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.