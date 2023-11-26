Kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu

Bilecik’te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin Ömrüye T.’ye ait (67) olduğu belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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