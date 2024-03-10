Kumaş deposuna uyuşturucu baskını

Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde Salim Ç.’ye ait hurda kumaş deposunda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada çuval içinde 1876 uyuşturucu hap ile deponun yazıhane bölümünde kanepe içinde bir av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Salim Ç. ile eşi S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Salim Ç., çıkarıldığı hakimlikte tutuklanırken eşi S.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

