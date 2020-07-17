Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ilk olarak Ayasofya'nın ibadete açılması ve 24 Temmuz'da kılınacak ilk namazla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk namazda davetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılacağını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Corona virüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Bin ila 1500 civarında bir cemaat oluşabilecek. Davet içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Dışarıda açık alana sahip olması da avantaj. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu değerlendirecek.



Yurtdışından gelen tepkiler bizi bağlamaz. Bu bizim iç egemenlik meselemizdir. Kimsenin buraya bir müdahalesi söz konusu olamaz. 86 yıl aradan sonra aslına rücu etmesi cami olması bu milletin en tabii hakkıdır. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye değil tüm İslam dünyası için önemlidir. Meclisimizdeki ortak duruş da çok çok anlamlıydı.

Bizim tarihe bir borcumuzdu, bu borç ifa edildi. Bundan dolayı milletçe memnun ve mutluyuz. Kimse bu siyasi bir yaklaşımdır gibi basit yaklaşımlar içerisine girmesin. Bu tam anlamıyla bu ülkede idari olarak bu görevi üstlenmiş iktidarımızın bir özlemidir. Bu özlem yerine gelmiştir."

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu.

ERMENİSTAN SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için şunları söyledi:

"Ermenistan işgalci. Nahçivan işgal altında. Bu iş hala çözülmemiştir. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var. Saldırılar neticesinde Azerbaycan da kendilerine düşen adımları atmıştır. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Sayın Aliyev ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bir heyeti Türkiye'ye gönderdiler, etraflıca görüşme yaptılar. Ben de kendileriyle bir görüşme yaptık. Bugün de yanındayız, yanında olacağız."

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin Lİbya'daki sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak devam ettireceğiz. Bir tarafta meşru yönetim var, bir tarafta darbeci Hafter var" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatına yönelik çalışmalar için Erdoğan, "Adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.