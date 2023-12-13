Kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı

İstanbul’da kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı. Göldeki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 25,56’ya çıktı.

Kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Büyükçekmece Gölü, İstanbul’da son yıllarda etkili olan kuraklıktan en çok etkilenen su alanlarından biri oldu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle baraj ve göllerdeki su doluluk oranı arttı.

nedeniyle zeminindeki toprağı yer yer çatlayan Büyükçekmece Gölü’nde de son günlerdeki yağışlarla su seviyesi yükseldi.

Kurumaya yüz tutan Büyükçekmece Gölü suyla dolmaya başladı - 1

Göldeki doluluk oranı yüzde 25,56’ya çıktı.

5 Kasım’da drone ile çekilen görüntülerde su seviyesinin yüzde 3,97’ye kadar düştüğü Büyükçekmece Gölü'nün su seviyesindeki yeniden artış kayda alındı.

Dron görüntülerinde daha önce kuruyup çatlayan toprak alanların büyük bölümünün yeniden suyla dolduğu görüldü.

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