Kuşadası’nda göçmen operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda göçmen operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Komutanlığı tarafından göçmem kaçakçılığı suçuna yönelik drone destekli operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonda, Kuşadası ilçesi deniz kenarında Yunanistan’ın Sisam Adası’na deniz yoluyla geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramada ise 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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