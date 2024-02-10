Kütahya'da bağ evi çöktü: 1 ölü

Kütahya'nın Demirciören köyünde, kendisine ait inşaat halindeki bağ evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 65 yaşındaki İlhan Kahraman hayatını kaybetti.

Kütahya'da bağ evi çöktü: 1 ölü
Kütahya'da bağ evi çöktü: 1 ölü - 1 İlhan Kahraman

'da Demirciören köyünde inşaat halindeki bir bağ evi, büyük bir gürültüyle çöktü.

Bu sırada içeride çalışan bağ evinin sahibi İlhan Kahraman, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkarılan İlhan Kahraman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kütahya'da bağ evi çöktü: 1 ölü - 2

Kahraman’ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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