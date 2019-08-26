Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.
Hamza Atak (49) ve Yunus Genç göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralılar, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hamza Atak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yunus Genç'in tedavisine Gediz Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.
Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.