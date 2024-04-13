Kütahya’da pavyonlara ikinci kez mühür

İşletmelerde Ramazan Bayramı’nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.



Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti.



İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.