Kütahya’da tefeci operasyonuna 9 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapılırken, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan detaylı aramalarda 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerindeki 11 adet senet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.