Kütahya'nın Emet ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsmail Türe'nin kullandığı traktörün römorku, Konuş Köyü yakınlarındaki Tuzla Harmanyeri mevkisinde devrildi.
Römorkta bulunan sürücünün kardeşi Ayşe Türe (19) olay yerinde, ağır yaralanan yeğeni 7 aylık Buğlem Ceylan ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
Kütahya'da traktör römorku devrildi: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Kütahya'nın Emet ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.