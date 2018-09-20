Kütahya'nın Emet ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsmail Türe'nin kullandığı traktörün römorku, Konuş Köyü yakınlarındaki Tuzla Harmanyeri mevkisinde devrildi.

Römorkta bulunan sürücünün kardeşi Ayşe Türe (19) olay yerinde, ağır yaralanan yeğeni 7 aylık Buğlem Ceylan ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.