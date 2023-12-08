Küvette bebeğini yıkayan anne epilepsi krizi geçirdi, bebek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi hastası anne K.C., 10 aylık M.C. isimli kızını yıkamak için bayoya gitti. Küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi.

Daireye giden komşuya kapıyı çiftin 4 yaşındaki çocukları açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anne K.C.'yi ise nöbet geçirmiş halde yerde baygın şekilde buldu.

Komşunun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi’ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.