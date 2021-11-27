Kuzeninin kiraladığı araçla hırsızlık yaptı

Kağıthane'de kiralık araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

Talatpaşa Mahallesi'nde oturan Baki K., gece yarısı duyduğu sesler üzerine uyandı. Karşısında tanımadığı bir kişiyi gören Baki Ç., adamın evden çıkarak sokakta bekleyen bir arabaya binip kaçtığını ihbar etti.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 alyans ve 1 kol saati çalınan hırsızların aracının plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğunu belirleyen polis, kiralamayı yapan Murat Can C.’ye ulaştı. Aracı teyzesinin oğlu olan Özgür C.'ye verdiğini söyleyince bu kişi gözaltına alındı. 2 kişi adliyeye sevk edildi.