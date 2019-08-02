Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kuzey Irak'ta harekat: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.