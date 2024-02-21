Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda trafiği durduran kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Mermeciler bağlantı yolu mevkisinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda trafiği durduran kaza: 1 ölü

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’nin Dilovası ilçesinde devrilen TIR’ın sürücüsü ağır yaralandı.

Müfik A. idaresindeki 45 AHK 249 plakalı TIR, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul yönünde Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda trafiği durduran kaza: 1 ölü - 1

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Müfik A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ulaşımın bir süre aksadığı bağlantı yolunda araç geçişleri kontrollü sağlandı.

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