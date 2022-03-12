Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve bir kar küreme aracı birbirine girdi. Uskumruköy'deki kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı.

Haberler - İHA 12.03.2022 - 12:18 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 12:40

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

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Ankara yönü kaza nedeniyle kapandı.


İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının da etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı birbirine girdi. Kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

GİŞE KAPATILDI

Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

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