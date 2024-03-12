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KYK yurdunda silahlı ölüme soruşturma

Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

KYK yurdunda silahlı ölüme soruşturma
Arşiv

Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın (21) odasından silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Maktul ile aynı odada kalan B.Y. (19) gözaltına alındı.

M.Y.A'nın 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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