KYK yurdunda silahlı ölüme soruşturma

Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın (21) odasından silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Maktul ile aynı odada kalan B.Y. (19) gözaltına alındı.



M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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