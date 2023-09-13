Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Karaman'da Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yolculardan Nadir Baycan yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 11 kişi de yaralandı.

Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - 1

Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...