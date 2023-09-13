Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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