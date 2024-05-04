Lastikçiye silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken vurulan kadın öldü

Adana’da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hayriye Derin hayatını kaybetti.

Lastikçiye silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken vurulan kadın öldü

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi.

Seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin’in (43) ensesine isabet etti.

Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu. Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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